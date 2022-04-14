AGENT (AGENT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AGENT (AGENT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AGENT (AGENT) Informatie Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team. Officiële website: https://fluxpointstudios.com Whitepaper: https://docs.fluxpointstudios.com/proof-of-inference-litepaper-v0.2

AGENT (AGENT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AGENT (AGENT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Hoogste ooit: $ 0.01706934 $ 0.01706934 $ 0.01706934 Laagste ooit: $ 0.0025891 $ 0.0025891 $ 0.0025891 Huidige prijs: $ 0.0032284 $ 0.0032284 $ 0.0032284 Meer informatie over AGENT (AGENT) prijs

AGENT (AGENT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AGENT (AGENT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGENT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGENT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGENT begrijpt, kun je de live prijs van AGENT token verkennen!

Prijsvoorspelling van AGENT Wil je weten waar je AGENT naartoe gaat? Onze AGENT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AGENT token!

