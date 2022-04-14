Agent Zero ($WSB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Agent Zero ($WSB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Agent Zero ($WSB) Informatie Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero Officiële website: https://www.zerotech.ai/ Koop nu $WSB!

Agent Zero ($WSB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Agent Zero ($WSB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 77.17K $ 77.17K $ 77.17K Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 77.17K $ 77.17K $ 77.17K Hoogste ooit: $ 0.219728 $ 0.219728 $ 0.219728 Laagste ooit: $ 0.0031584 $ 0.0031584 $ 0.0031584 Huidige prijs: $ 0.00367492 $ 0.00367492 $ 0.00367492 Meer informatie over Agent Zero ($WSB) prijs

Agent Zero ($WSB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Agent Zero ($WSB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $WSB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $WSB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $WSB begrijpt, kun je de live prijs van $WSB token verkennen!

