The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club ("Paris Saint-Germain") fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club ("Paris Saint-Germain") fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. Officiële website: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ Block explorer: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105

Paris Saint-Germain (PSG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Paris Saint-Germain (PSG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.68M $ 16.68M $ 16.68M Totale voorraad: $ 19.89M $ 19.89M $ 19.89M Circulerende voorraad: $ 11.19M $ 11.19M $ 11.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.66M $ 29.66M $ 29.66M Hoogste ooit: $ 50.1 $ 50.1 $ 50.1 Laagste ooit: $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 Huidige prijs: $ 1.491 $ 1.491 $ 1.491 Meer informatie over Paris Saint-Germain (PSG) prijs

Paris Saint-Germain (PSG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Paris Saint-Germain (PSG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PSG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PSG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PSG begrijpt, kun je de live prijs van PSG token verkennen!

Paris Saint-Germain (PSG) Prijsgeschiedenis Door de PSG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PSG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PSG Wil je weten waar je PSG naartoe gaat? Onze PSG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PSG token!

