YachtingVerse (YACHT) Informatie Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual. Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual. Officiële website: https://yachtingverse.io/ Whitepaper: https://whitepaper.yachtingverse.io/ Block explorer: https://arbiscan.io/token/0xdE70AeD3d14d39b4955147EfcF272334bdB75AB5

YachtingVerse (YACHT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor YachtingVerse (YACHT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 120.08K $ 120.08K $ 120.08K Hoogste ooit: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Laagste ooit: $ 0.004565827483104189 $ 0.004565827483104189 $ 0.004565827483104189 Huidige prijs: $ 0.01601 $ 0.01601 $ 0.01601 Meer informatie over YachtingVerse (YACHT) prijs

YachtingVerse (YACHT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van YachtingVerse (YACHT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YACHT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YACHT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YACHT begrijpt, kun je de live prijs van YACHT token verkennen!

