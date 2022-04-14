XSwap (XSWAP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in XSwap (XSWAP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

XSwap (XSWAP) Informatie XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains. Officiële website: https://xswap.link Whitepaper: https://docs.xswap.link/ Block explorer: https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c

XSwap (XSWAP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor XSwap (XSWAP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.98M $ 7.98M $ 7.98M Totale voorraad: $ 345.36M $ 345.36M $ 345.36M Circulerende voorraad: $ 250.87M $ 250.87M $ 250.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.14M $ 11.14M $ 11.14M Hoogste ooit: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Laagste ooit: $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 Huidige prijs: $ 0.03182 $ 0.03182 $ 0.03182 Meer informatie over XSwap (XSWAP) prijs

XSwap (XSWAP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van XSwap (XSWAP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XSWAP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XSWAP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XSWAP begrijpt, kun je de live prijs van XSWAP token verkennen!

