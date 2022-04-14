VinuChain (VC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in VinuChain (VC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

VinuChain (VC) Informatie The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions. The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions. Officiële website: https://vinuchain.org Whitepaper: https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751 Koop nu VC!

VinuChain (VC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor VinuChain (VC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 945.05K $ 945.05K $ 945.05K Totale voorraad: $ 958.64M $ 958.64M $ 958.64M Circulerende voorraad: $ 291.68M $ 291.68M $ 291.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Hoogste ooit: $ 0.22146 $ 0.22146 $ 0.22146 Laagste ooit: $ 0.002497428656298398 $ 0.002497428656298398 $ 0.002497428656298398 Huidige prijs: $ 0.00324 $ 0.00324 $ 0.00324 Meer informatie over VinuChain (VC) prijs

VinuChain (VC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van VinuChain (VC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VC begrijpt, kun je de live prijs van VC token verkennen!

VinuChain (VC) Prijsgeschiedenis Door de VC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de VC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van VC Wil je weten waar je VC naartoe gaat? Onze VC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VC token!

