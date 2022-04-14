Tutorial (TUT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tutorial (TUT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tutorial (TUT) Informatie 10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet. 10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet. Officiële website: https://www.tutorialtoken.com Block explorer: https://bscscan.com/token/0xcaae2a2f939f51d97cdfa9a86e79e3f085b799f3 Koop nu TUT!

Tutorial (TUT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tutorial (TUT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 71.25M $ 71.25M $ 71.25M Totale voorraad: $ 837.83M $ 837.83M $ 837.83M Circulerende voorraad: $ 837.83M $ 837.83M $ 837.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 85.04M $ 85.04M $ 85.04M Hoogste ooit: $ 0.186 $ 0.186 $ 0.186 Laagste ooit: $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 Huidige prijs: $ 0.08504 $ 0.08504 $ 0.08504 Meer informatie over Tutorial (TUT) prijs

Tutorial (TUT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tutorial (TUT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TUT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TUT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TUT begrijpt, kun je de live prijs van TUT token verkennen!

Tutorial (TUT) Prijsgeschiedenis Door de TUT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TUT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TUT Wil je weten waar je TUT naartoe gaat? Onze TUT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TUT token!

