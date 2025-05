TUT

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

NaamTUT

PositieNo.848

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)5.19%

Circulerende voorraad838,950,425.3376875

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad838,950,425.3376875

Circulatiesnelheid0.8389%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.06042588916392525,2025-03-20

Laagste prijs0.00025507551097587,2025-02-08

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.