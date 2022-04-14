Zerebro (ZEREBRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zerebro (ZEREBRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zerebro (ZEREBRO) Informatie Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram. Officiële website: https://zerebro.org Whitepaper: https://zerebro.org/paper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/8x5VqbHA8D7NkD52uNuS5nnt3PwA8pLD34ymskeSo2Wn

Zerebro (ZEREBRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zerebro (ZEREBRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.81M Totale voorraad: $ 999.96M Circulerende voorraad: $ 999.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.81M Hoogste ooit: $ 0.7971 Laagste ooit: $ 0.000044985990236046 Huidige prijs: $ 0.01881

Zerebro (ZEREBRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zerebro (ZEREBRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZEREBRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZEREBRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

