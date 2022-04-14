Polytrade (TRADE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Polytrade (TRADE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Polytrade (TRADE) Informatie POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. Officiële website: https://polytrade.finance Whitepaper: https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6 Koop nu TRADE!

Polytrade (TRADE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Polytrade (TRADE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.30M $ 10.30M $ 10.30M Hoogste ooit: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Laagste ooit: $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 Huidige prijs: $ 0.10304 $ 0.10304 $ 0.10304 Meer informatie over Polytrade (TRADE) prijs

Polytrade (TRADE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Polytrade (TRADE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRADE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRADE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRADE begrijpt, kun je de live prijs van TRADE token verkennen!

Hoe koop je TRADE? Wil je Polytrade (TRADE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TRADE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je TRADE koopt op MEXC!

Polytrade (TRADE) Prijsgeschiedenis Door de TRADE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TRADE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TRADE Wil je weten waar je TRADE naartoe gaat? Onze TRADE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRADE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!