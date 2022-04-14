TOP Network (TOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TOP Network (TOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TOP Network (TOP) Informatie TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses. Officiële website: https://www.topnetwork.org/ Block explorer: https://www.topscan.io/

TOP Network (TOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TOP Network (TOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Totale voorraad: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Circulerende voorraad: $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Hoogste ooit: $ 0.0007993 $ 0.0007993 $ 0.0007993 Laagste ooit: $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 Huidige prijs: $ 0.000096 $ 0.000096 $ 0.000096 Meer informatie over TOP Network (TOP) prijs

TOP Network (TOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TOP Network (TOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOP begrijpt, kun je de live prijs van TOP token verkennen!

Hoe koop je TOP? Wil je TOP Network (TOP) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TOP te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

TOP Network (TOP) Prijsgeschiedenis Door de TOP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen.

Prijsvoorspelling van TOP Wil je weten waar je TOP naartoe gaat? Onze TOP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

