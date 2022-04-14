SWGT (SWGT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SWGT (SWGT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SWGT (SWGT) Informatie SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace. Officiële website: https://swg.io Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1yMD6hZF9_8JchCwIT_QCW9vShkx9b9fu/view Block explorer: https://etherscan.io/address/0xc8bf8bc34874e07f6a0d4abc8be22ba9e372631b

SWGT (SWGT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SWGT (SWGT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 60.70M $ 60.70M $ 60.70M Hoogste ooit: $ 6.12 $ 6.12 $ 6.12 Laagste ooit: $ 0.05631742824637332 $ 0.05631742824637332 $ 0.05631742824637332 Huidige prijs: $ 0.0607 $ 0.0607 $ 0.0607 Meer informatie over SWGT (SWGT) prijs

SWGT (SWGT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SWGT (SWGT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SWGT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SWGT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SWGT begrijpt, kun je de live prijs van SWGT token verkennen!

