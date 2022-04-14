Slash Vision Labs (SVL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Slash Vision Labs (SVL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Slash Vision Labs (SVL) Informatie Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL's broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community. Officiële website: https://slash.vision/ Whitepaper: https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=mantle&tab=transactions&tokenAddress=0xabbeed1d173541e0546b38b1c0394975be200000

Slash Vision Labs (SVL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Slash Vision Labs (SVL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 236.19M $ 236.19M $ 236.19M Hoogste ooit: $ 0.053608 $ 0.053608 $ 0.053608 Laagste ooit: $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 Huidige prijs: $ 0.023619 $ 0.023619 $ 0.023619 Meer informatie over Slash Vision Labs (SVL) prijs

Slash Vision Labs (SVL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Slash Vision Labs (SVL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SVL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SVL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SVL begrijpt, kun je de live prijs van SVL token verkennen!

