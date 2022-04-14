BIO Protocol (BIO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BIO Protocol (BIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BIO Protocol (BIO) Informatie BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. Officiële website: https://bio.xyz Whitepaper: https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Block explorer: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ Koop nu BIO!

BIO Protocol (BIO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BIO Protocol (BIO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 252.67M $ 252.67M $ 252.67M Totale voorraad: $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B Circulerende voorraad: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 501.78M $ 501.78M $ 501.78M Hoogste ooit: $ 1.0501 $ 1.0501 $ 1.0501 Laagste ooit: $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 Huidige prijs: $ 0.15114 $ 0.15114 $ 0.15114 Meer informatie over BIO Protocol (BIO) prijs

BIO Protocol (BIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BIO Protocol (BIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIO begrijpt, kun je de live prijs van BIO token verkennen!

Hoe koop je BIO? Wil je BIO Protocol (BIO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BIO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BIO koopt op MEXC!

BIO Protocol (BIO) Prijsgeschiedenis Door de BIO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BIO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BIO Wil je weten waar je BIO naartoe gaat? Onze BIO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!