StreamCoin (STRM) Informatie StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. Officiële website: https://stream-coin.com Whitepaper: https://stream-coin.com/whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425 Koop nu STRM!

StreamCoin (STRM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor StreamCoin (STRM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Totale voorraad: $ 3.04B $ 3.04B $ 3.04B Circulerende voorraad: $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M Hoogste ooit: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Laagste ooit: $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 Huidige prijs: $ 0.0014312 $ 0.0014312 $ 0.0014312 Meer informatie over StreamCoin (STRM) prijs

StreamCoin (STRM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van StreamCoin (STRM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STRM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STRM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STRM begrijpt, kun je de live prijs van STRM token verkennen!

StreamCoin (STRM) Prijsgeschiedenis Door de STRM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STRM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STRM Wil je weten waar je STRM naartoe gaat? Onze STRM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STRM token!

