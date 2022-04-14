STO Chain (STOOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in STO Chain (STOOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

STO Chain (STOOS) Informatie STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide. STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide. Officiële website: http://stochain.io/ Whitepaper: http://stochain.io/admin/data/bbs/resources/2412130540491_1.pdf Block explorer: https://kaiascan.io/token/0x15512e654ddc92273dceac1399e09c7fb9def476 Koop nu STOOS!

STO Chain (STOOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor STO Chain (STOOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.51B $ 1.51B $ 1.51B Hoogste ooit: $ 22 $ 22 $ 22 Laagste ooit: $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 Huidige prijs: $ 1.5087 $ 1.5087 $ 1.5087 Meer informatie over STO Chain (STOOS) prijs

STO Chain (STOOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van STO Chain (STOOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STOOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STOOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STOOS begrijpt, kun je de live prijs van STOOS token verkennen!

