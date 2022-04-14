Stobox (STBU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stobox (STBU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stobox (STBU) Informatie Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets. Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets. Officiële website: https://www.stobox.io/ Whitepaper: https://docs.stobox.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed Koop nu STBU!

Stobox (STBU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stobox (STBU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Hoogste ooit: $ 0.3143 $ 0.3143 $ 0.3143 Laagste ooit: $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 Huidige prijs: $ 0.01219 $ 0.01219 $ 0.01219 Meer informatie over Stobox (STBU) prijs

Stobox (STBU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stobox (STBU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STBU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STBU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STBU begrijpt, kun je de live prijs van STBU token verkennen!

