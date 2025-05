STBU

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

NaamSTBU

PositieNo.1795

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.08%

Circulerende voorraad150,000,000

Maximale voorraad250,000,000

Totale voorraad250,000,000

Circulatiesnelheid0.6%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.5009937387922438,2021-11-10

Laagste prijs0.000117516245378328,2022-01-06

Publieke blockchainETH

