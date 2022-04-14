Spell Token (SPELL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Spell Token (SPELL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Spell Token (SPELL) Informatie Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. Officiële website: https://abracadabra.money/ Whitepaper: https://docs.abracadabra.money/ Block explorer: https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U

Spell Token (SPELL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spell Token (SPELL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 76.85M $ 76.85M $ 76.85M Totale voorraad: $ 196.01B $ 196.01B $ 196.01B Circulerende voorraad: $ 169.12B $ 169.12B $ 169.12B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 89.07M $ 89.07M $ 89.07M Hoogste ooit: $ 0.035449 $ 0.035449 $ 0.035449 Laagste ooit: $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 Huidige prijs: $ 0.0004544 $ 0.0004544 $ 0.0004544 Meer informatie over Spell Token (SPELL) prijs

Spell Token (SPELL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spell Token (SPELL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPELL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPELL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPELL begrijpt, kun je de live prijs van SPELL token verkennen!

Hoe koop je SPELL? Wil je Spell Token (SPELL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SPELL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Spell Token (SPELL) Prijsgeschiedenis Door de SPELL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van SPELL Wil je weten waar je SPELL naartoe gaat? Onze SPELL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

