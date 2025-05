SPELL

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

NaamSPELL

PositieNo.392

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad162,019,199,371.3317

Maximale voorraad0

Totale voorraad196,008,739,620

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.07514751310881196,2021-11-16

Laagste prijs0.000349821697120155,2023-08-17

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

