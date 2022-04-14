Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Storepay Fintech (SPCFIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Storepay Fintech (SPCFIN) Informatie SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives. SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives. Block explorer: https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6 Koop nu SPCFIN!

Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Storepay Fintech (SPCFIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.28M $ 8.28M $ 8.28M Totale voorraad: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B Circulerende voorraad: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.28M $ 8.28M $ 8.28M Hoogste ooit: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0001172 $ 0.0001172 $ 0.0001172 Meer informatie over Storepay Fintech (SPCFIN) prijs

Storepay Fintech (SPCFIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Storepay Fintech (SPCFIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPCFIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPCFIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPCFIN begrijpt, kun je de live prijs van SPCFIN token verkennen!

Hoe koop je SPCFIN? Wil je Storepay Fintech (SPCFIN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SPCFIN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SPCFIN koopt op MEXC!

Storepay Fintech (SPCFIN) Prijsgeschiedenis Door de SPCFIN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SPCFIN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SPCFIN Wil je weten waar je SPCFIN naartoe gaat? Onze SPCFIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SPCFIN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!