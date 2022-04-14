Soil (SOIL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Soil (SOIL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Soil (SOIL) Informatie Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain. Officiële website: https://soil.co/ Whitepaper: https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm Block explorer: https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16

Soil (SOIL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Soil (SOIL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.07M $ 7.07M $ 7.07M Totale voorraad: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Circulerende voorraad: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.13M $ 17.13M $ 17.13M Hoogste ooit: $ 4 $ 4 $ 4 Laagste ooit: $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 Huidige prijs: $ 0.1713 $ 0.1713 $ 0.1713 Meer informatie over Soil (SOIL) prijs

Soil (SOIL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Soil (SOIL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOIL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOIL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOIL begrijpt, kun je de live prijs van SOIL token verkennen!

Soil (SOIL) Prijsgeschiedenis Door de SOIL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SOIL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SOIL Wil je weten waar je SOIL naartoe gaat? Onze SOIL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOIL token!

