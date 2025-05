SOIL

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

NaamSOIL

PositieNo.978

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.76%

Circulerende voorraad32,703,273.25886226

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad99,000,000

Circulatiesnelheid0.327%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.987815897532013,2024-03-28

Laagste prijs0.09537159078089791,2023-10-11

Publieke blockchainMATIC

