Smart Blockchain (SMART) Informatie Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins. Officiële website: https://smartblockchain.com/en/ Whitepaper: https://smartblockchain.com/documents/en/WhitePaperSB.pdf Block explorer: https://smartexplorer.com/

Smart Blockchain (SMART) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Smart Blockchain (SMART), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 9.00T $ 9.00T $ 9.00T Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.71B $ 43.71B $ 43.71B Hoogste ooit: $ 0.04974 $ 0.04974 $ 0.04974 Laagste ooit: $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 $ 0.000631073698012632 Huidige prijs: $ 0.004857 $ 0.004857 $ 0.004857 Meer informatie over Smart Blockchain (SMART) prijs

Smart Blockchain (SMART) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Smart Blockchain (SMART) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SMART tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SMART tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SMART begrijpt, kun je de live prijs van SMART token verkennen!

Smart Blockchain (SMART) Prijsgeschiedenis Door de SMART prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

