"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

Officiële website: https://www.safepal.com
Whitepaper: https://www.safepal.com/pub/SFP_Whitepaper.pdf?a=5
Block explorer: https://bscscan.com/token/0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb

SafePal (SFP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SafePal (SFP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 222.90M $ 222.90M $ 222.90M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 222.90M $ 222.90M $ 222.90M Hoogste ooit: $ 4.487 $ 4.487 $ 4.487 Laagste ooit: $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 $ 0.26738803809584405 Huidige prijs: $ 0.4458 $ 0.4458 $ 0.4458 Meer informatie over SafePal (SFP) prijs

SafePal (SFP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SafePal (SFP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SFP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SFP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SFP begrijpt, kun je de live prijs van SFP token verkennen!

SafePal (SFP) Prijsgeschiedenis Door de SFP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SFP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SFP Wil je weten waar je SFP naartoe gaat? Onze SFP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SFP token!

