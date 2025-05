SFP

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

NaamSFP

PositieNo.173

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.21%

Circulerende voorraad500,000,000

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid1%

Uitgiftedatum2021-02-08 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.38887661,2021-02-09

Laagste prijs0.26738803809584405,2022-06-14

Publieke blockchainBSC

