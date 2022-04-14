Stader (SD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stader (SD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stader (SD) Informatie Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains. Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains. Officiële website: https://staderlabs.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f Koop nu SD!

Stader (SD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stader (SD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.54M Totale voorraad: $ 120.00M Circulerende voorraad: $ 53.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 68.77M Hoogste ooit: $ 1.9186 Laagste ooit: $ 0.2375986202937185 Huidige prijs: $ 0.5731 Meer informatie over Stader (SD) prijs

Stader (SD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stader (SD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SD begrijpt, kun je de live prijs van SD token verkennen!

Hoe koop je SD? Wil je Stader (SD) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SD te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Stader (SD) Prijsgeschiedenis Door de SD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SD Wil je weten waar je SD naartoe gaat? Onze SD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SD token!

