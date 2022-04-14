Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Scotty Beam (SCOTTY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Scotty Beam (SCOTTY) Informatie Scotty Beam is the world's first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. Officiële website: https://scottybeam.io/ Whitepaper: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf Block explorer: https://bscscan.com/

Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Scotty Beam (SCOTTY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 167.08K Totale voorraad: $ 750.00M Circulerende voorraad: $ 460.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 272.03K Hoogste ooit: $ 0.2485 Laagste ooit: $ 0.000265989418436096 Huidige prijs: $ 0.0003627

Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Scotty Beam (SCOTTY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SCOTTY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SCOTTY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SCOTTY begrijpt, kun je de live prijs van SCOTTY token verkennen!

Scotty Beam (SCOTTY) Prijsgeschiedenis Door de SCOTTY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SCOTTY prijsgeschiedenis!

