Smoking Chicken Fish (SCF) Informatie Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain Officiële website: https://smokingchickenfish.xyz Block explorer: https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump Koop nu SCF!

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Smoking Chicken Fish (SCF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Totale voorraad: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Circulerende voorraad: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Hoogste ooit: $ 0.39999 $ 0.39999 $ 0.39999 Laagste ooit: $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 Huidige prijs: $ 0.003165 $ 0.003165 $ 0.003165 Meer informatie over Smoking Chicken Fish (SCF) prijs

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Smoking Chicken Fish (SCF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SCF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SCF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SCF begrijpt, kun je de live prijs van SCF token verkennen!

