S.C. Corinthians FT (SCCP) Informatie The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences. Officiële website: https://socios.com/ Block explorer: https://chiliscan.com/token/0x20BFeab58f8bE903753d037Ba7e307fc77c97388

S.C. Corinthians FT (SCCP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor S.C. Corinthians FT (SCCP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 186.57K $ 186.57K $ 186.57K Totale voorraad: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Circulerende voorraad: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 697.20K $ 697.20K $ 697.20K Hoogste ooit: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.03486 $ 0.03486 $ 0.03486 Meer informatie over S.C. Corinthians FT (SCCP) prijs

S.C. Corinthians FT (SCCP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van S.C. Corinthians FT (SCCP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SCCP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SCCP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SCCP begrijpt, kun je de live prijs van SCCP token verkennen!

