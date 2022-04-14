OKZOO (AIOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OKZOO (AIOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OKZOO (AIOT) Informatie OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications. Officiële website: https://okzoo.app/ Whitepaper: https://okzoo.app/en/docs Block explorer: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5

OKZOO (AIOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OKZOO (AIOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 97.22M $ 97.22M $ 97.22M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B Hoogste ooit: $ 2.12477 $ 2.12477 $ 2.12477 Laagste ooit: $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 Huidige prijs: $ 1.17824 $ 1.17824 $ 1.17824 Meer informatie over OKZOO (AIOT) prijs

OKZOO (AIOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OKZOO (AIOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIOT begrijpt, kun je de live prijs van AIOT token verkennen!

OKZOO (AIOT) Prijsgeschiedenis Door de AIOT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AIOT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AIOT Wil je weten waar je AIOT naartoe gaat? Onze AIOT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIOT token!

