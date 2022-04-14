Siacoin (SC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Siacoin (SC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Siacoin (SC) Informatie Sia is the leading decentralized cloud storage platform. Sia leverages blockchain technology to create a data storage marketplace that is more robust and more affordable than traditional cloud storage providers. Founded in 2014, Sia currently represents one of the most advanced projects in the decentralized cloud storage market. It will be committed to solving the current and future large cloud storage needs, with a focus on security and privacy. Officiële website: https://sia.tech/ Whitepaper: https://sia.tech/sia.pdf Block explorer: https://siascan.com

Siacoin (SC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Siacoin (SC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 153.40M Totale voorraad: $ 61.51B Circulerende voorraad: $ 56.03B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 168.42M Hoogste ooit: $ 0.063778 Laagste ooit: $ 0.000011310199624859 Huidige prijs: $ 0.002738

Siacoin (SC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Siacoin (SC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SC begrijpt, kun je de live prijs van SC token verkennen!

Siacoin (SC) Prijsgeschiedenis Door de SC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van SC Wil je weten waar je SC naartoe gaat? Onze SC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

