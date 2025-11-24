Sapien (SAPIEN) Tokenomie

Sapien (SAPIEN) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Sapien (SAPIEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-24 19:40:01 (UTC+8)
Sapien (SAPIEN) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sapien (SAPIEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 34.67M

Totale voorraad:
$ 1.00B

Circulerende voorraad:
$ 250.00M

FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 138.68M

Hoogste ooit:
$ 0.57373

Laagste ooit:
$ 0.051122873927006145

Huidige prijs:
$ 0.13868
$ 0.13868$ 0.13868

Sapien (SAPIEN) Informatie

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Officiële website:
https://www.sapien.io/
Whitepaper:
https://docs.sapien.io/
Block explorer:
https://basescan.org/token/0xC729777d0470F30612B1564Fd96E8Dd26f5814E3

Sapien (SAPIEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Sapien (SAPIEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal SAPIEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel SAPIEN tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van SAPIEN begrijpt, kun je de live prijs van SAPIEN token verkennen!

