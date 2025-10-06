Wat is Sapien (SAPIEN)?

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien (SAPIEN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Sapien (SAPIEN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SAPIEN token !

Sapien bron

Voor een beter begrip van Sapien kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Sapien Hoeveel is Sapien (SAPIEN) vandaag waard? De live SAPIEN prijs in USD is 0.12179 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige SAPIEN naar USD prijs? $ 0.12179 . Bekijk De huidige prijs van SAPIEN naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Sapien? De marktkapitalisatie van SAPIEN is $ 30.45M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van SAPIEN? De circulerende voorraad van SAPIEN is 250.00M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van SAPIEN? SAPIEN bereikte een ATH-prijs van 0.3647593155259055 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SAPIEN? SAPIEN zag een ATL-prijs van 0.051122873927006145 USD . Wat is het handelsvolume van SAPIEN? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SAPIEN is $ 82.55K USD . Zal SAPIEN dit jaar hoger gaan? SAPIEN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SAPIEN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Sapien (SAPIEN) Belangrijke updates uit de sector

