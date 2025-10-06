BeursDEX+
De live Sapien prijs vandaag is 0.12179 USD. Volg realtime SAPIEN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SAPIEN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Sapien logo

Sapien koers(SAPIEN)

1 SAPIEN naar USD live prijs:

$0.12179
-7.73%1D
USD
Sapien (SAPIEN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:56:58 (UTC+8)

Sapien (SAPIEN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.11924
24u laag
$ 0.1387
24u hoog

$ 0.11924
$ 0.1387
$ 0.3647593155259055
$ 0.051122873927006145
-0.50%

-7.72%

-24.52%

-24.52%

Sapien (SAPIEN) real-time prijs is $ 0.12179. De afgelopen 24 uur werd er SAPIEN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.11924 en een hoogtepunt van $ 0.1387, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SAPIEN hoogste prijs aller tijden is $ 0.3647593155259055, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.051122873927006145 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SAPIEN met -0.50% veranderd in het afgelopen uur, -7.72% in de afgelopen 24 uur en -24.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sapien (SAPIEN) Marktinformatie

No.628

$ 30.45M
$ 82.55K
$ 121.79M
250.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.00%

BASE

De huidige marktkapitalisatie van Sapien is $ 30.45M, met een handelsvolume van $ 82.55K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SAPIEN is 250.00M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 121.79M.

Sapien (SAPIEN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Sapien prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0102031-7.72%
30 dagen$ -0.04381-26.46%
60 dagen$ -0.07081-36.77%
90 dagen$ +0.07779+176.79%
Sapien prijswijziging vandaag

SAPIEN registreerde vandaag een verandering van $ -0.0102031 (-7.72%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Sapien 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.04381 (-26.46%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Sapien 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SAPIEN zien we een verandering van $ -0.07081 (-36.77%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Sapien 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.07779 (+176.79%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Sapien (SAPIEN) bekijken?

Bekijk nu de Sapienprijsgeschiedenispagina.

Wat is Sapien (SAPIEN)?

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSapien investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SAPIEN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Sapien lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Sapien aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Sapien Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Sapien (SAPIEN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Sapien (SAPIEN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Sapien te bekijken.

Bekijk nu de Sapien prijsvoorspelling !

Sapien (SAPIEN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Sapien (SAPIEN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SAPIEN token !

Hoe koop je Sapien (SAPIEN)?

Op zoek naar Hoe koop je Sapien? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Sapien gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SAPIEN naar lokale valuta's

Sapien bron

Voor een beter begrip van Sapien kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Sapien
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Sapien

Hoeveel is Sapien (SAPIEN) vandaag waard?
De live SAPIEN prijs in USD is 0.12179 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SAPIEN naar USD prijs?
De huidige prijs van SAPIEN naar USD is $ 0.12179. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Sapien?
De marktkapitalisatie van SAPIEN is $ 30.45M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SAPIEN?
De circulerende voorraad van SAPIEN is 250.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SAPIEN?
SAPIEN bereikte een ATH-prijs van 0.3647593155259055 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SAPIEN?
SAPIEN zag een ATL-prijs van 0.051122873927006145 USD.
Wat is het handelsvolume van SAPIEN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SAPIEN is $ 82.55K USD.
Zal SAPIEN dit jaar hoger gaan?
SAPIEN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SAPIEN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

