Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Santos FC Fan Token (SANTOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Santos FC Fan Token (SANTOS) Informatie The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. Officiële website: https://www.santosfc.com.br/ Whitepaper: https://research.binance.com/en/projects/santos-fc Block explorer: https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7 Koop nu SANTOS!

Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Santos FC Fan Token (SANTOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.99M $ 23.99M $ 23.99M Totale voorraad: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Circulerende voorraad: $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 53.73M $ 53.73M $ 53.73M Hoogste ooit: $ 22.652 $ 22.652 $ 22.652 Laagste ooit: $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 Huidige prijs: $ 1.791 $ 1.791 $ 1.791 Meer informatie over Santos FC Fan Token (SANTOS) prijs

Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Santos FC Fan Token (SANTOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SANTOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SANTOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SANTOS begrijpt, kun je de live prijs van SANTOS token verkennen!

Hoe koop je SANTOS? Wil je Santos FC Fan Token (SANTOS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SANTOS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SANTOS koopt op MEXC!

Santos FC Fan Token (SANTOS) Prijsgeschiedenis Door de SANTOS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SANTOS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SANTOS Wil je weten waar je SANTOS naartoe gaat? Onze SANTOS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SANTOS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!