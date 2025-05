SANTOS

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

NaamSANTOS

PositieNo.757

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)93.64%

Circulerende voorraad10,646,061.291549

Maximale voorraad30,000,000

Totale voorraad30,000,000

Circulatiesnelheid0.3548%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit28.60482421951988,2021-12-01

Laagste prijs1.214084958845856,2022-05-12

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

