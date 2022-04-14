Safe Token (SAFE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Safe Token (SAFE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Safe Token (SAFE) Informatie Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more. Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more. Officiële website: https://safe.global/ Whitepaper: https://docs.gnosis-safe.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe Koop nu SAFE!

Safe Token (SAFE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Safe Token (SAFE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 244.39M $ 244.39M $ 244.39M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 633.78M $ 633.78M $ 633.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 385.60M $ 385.60M $ 385.60M Hoogste ooit: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 Laagste ooit: $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 Huidige prijs: $ 0.3856 $ 0.3856 $ 0.3856 Meer informatie over Safe Token (SAFE) prijs

Safe Token (SAFE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Safe Token (SAFE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAFE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAFE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAFE begrijpt, kun je de live prijs van SAFE token verkennen!

Safe Token (SAFE) Prijsgeschiedenis Door de SAFE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SAFE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SAFE Wil je weten waar je SAFE naartoe gaat? Onze SAFE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SAFE token!

