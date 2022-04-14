RocketX exchange (RVF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RocketX exchange (RVF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RocketX exchange (RVF) Informatie RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities. RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities. Officiële website: https://RocketX.exchange Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing Block explorer: https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3 Koop nu RVF!

RocketX exchange (RVF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RocketX exchange (RVF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M Totale voorraad: $ 98.54M $ 98.54M $ 98.54M Circulerende voorraad: $ 93.69M $ 93.69M $ 93.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.24M $ 6.24M $ 6.24M Hoogste ooit: $ 0.985 $ 0.985 $ 0.985 Laagste ooit: $ 0.01723594 $ 0.01723594 $ 0.01723594 Huidige prijs: $ 0.06236 $ 0.06236 $ 0.06236 Meer informatie over RocketX exchange (RVF) prijs

RocketX exchange (RVF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RocketX exchange (RVF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RVF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RVF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RVF begrijpt, kun je de live prijs van RVF token verkennen!

Hoe koop je RVF? Wil je RocketX exchange (RVF) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om RVF te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je RVF koopt op MEXC!

RocketX exchange (RVF) Prijsgeschiedenis Door de RVF prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RVF prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RVF Wil je weten waar je RVF naartoe gaat? Onze RVF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RVF token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!