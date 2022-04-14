Rocket Pool (RPL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rocket Pool (RPL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rocket Pool (RPL) Informatie Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Officiële website: https://www.rocketpool.net/ Whitepaper: https://docs.rocketpool.net Block explorer: https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f Koop nu RPL!

Rocket Pool (RPL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rocket Pool (RPL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 21.71M $ 21.71M $ 21.71M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: -- -- -- Laagste ooit: $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 Huidige prijs: -- -- -- Meer informatie over Rocket Pool (RPL) prijs

Rocket Pool (RPL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rocket Pool (RPL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RPL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RPL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Rocket Pool (RPL) Prijsgeschiedenis Door de RPL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van RPL Wil je weten waar je RPL naartoe gaat? Onze RPL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

