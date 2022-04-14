ROGIN.AI (ROG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ROGIN.AI (ROG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ROGIN.AI (ROG) Informatie To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs. To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs. Officiële website: https://rogin.ai Whitepaper: https://rogin.ai/ROGin_AI_Whitepaper_V2.3.2_EN.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x5d43b66da68706d39f6c97f7f1415615672b446b Koop nu ROG!

ROGIN.AI (ROG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ROGIN.AI (ROG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.28M $ 14.28M $ 14.28M Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 66.99M $ 66.99M $ 66.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 42.64M $ 42.64M $ 42.64M Hoogste ooit: $ 30 $ 30 $ 30 Laagste ooit: $ 0.1328107600152995 $ 0.1328107600152995 $ 0.1328107600152995 Huidige prijs: $ 0.2132 $ 0.2132 $ 0.2132 Meer informatie over ROGIN.AI (ROG) prijs

ROGIN.AI (ROG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ROGIN.AI (ROG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROG begrijpt, kun je de live prijs van ROG token verkennen!

ROGIN.AI (ROG) Prijsgeschiedenis Door de ROG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ROG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ROG Wil je weten waar je ROG naartoe gaat? Onze ROG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ROG token!

