Rebel Cars (RC) Informatie RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards. Officiële website: https://rebelcars.io/ Block explorer: https://explorer.elysiumchain.tech/contractTransaction/0x6b86a1374820a988dde55f9846eecbe06ab0a606

Rebel Cars (RC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rebel Cars (RC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 206.35M $ 206.35M $ 206.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M Hoogste ooit: $ 0.05149 $ 0.05149 $ 0.05149 Laagste ooit: $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 Huidige prijs: $ 0.00701 $ 0.00701 $ 0.00701 Meer informatie over Rebel Cars (RC) prijs

Rebel Cars (RC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rebel Cars (RC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RC begrijpt, kun je de live prijs van RC token verkennen!

