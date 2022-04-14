Rubic (RBC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rubic (RBC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rubic (RBC) Informatie Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange). Officiële website: https://rubic.exchange/ Whitepaper: https://docs.rubic.finance/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333

Rubic (RBC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rubic (RBC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Totale voorraad: $ 169.12M $ 169.12M $ 169.12M Circulerende voorraad: $ 165.28M $ 165.28M $ 165.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Hoogste ooit: $ 0.078407 $ 0.078407 $ 0.078407 Laagste ooit: $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 Huidige prijs: $ 0.010186 $ 0.010186 $ 0.010186 Meer informatie over Rubic (RBC) prijs

Rubic (RBC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rubic (RBC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RBC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RBC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RBC begrijpt, kun je de live prijs van RBC token verkennen!

Rubic (RBC) Prijsgeschiedenis Door de RBC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de RBC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van RBC Wil je weten waar je RBC naartoe gaat? Onze RBC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RBC token!

