QuantixAI (QAI) Informatie QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing. Officiële website: https://quantixai.io/ Whitepaper: https://quantixai.io/whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122

QuantixAI (QAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor QuantixAI (QAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 80.99M $ 80.99M $ 80.99M Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 804.46K $ 804.46K $ 804.46K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Hoogste ooit: $ 149.09 $ 149.09 $ 149.09 Laagste ooit: $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 Huidige prijs: $ 100.68 $ 100.68 $ 100.68 Meer informatie over QuantixAI (QAI) prijs

QuantixAI (QAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van QuantixAI (QAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QAI begrijpt, kun je de live prijs van QAI token verkennen!

Hoe koop je QAI? Wil je QuantixAI (QAI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om QAI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je QAI koopt op MEXC!

QuantixAI (QAI) Prijsgeschiedenis Door de QAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de QAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van QAI Wil je weten waar je QAI naartoe gaat? Onze QAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QAI token!

