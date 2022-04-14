Propbase (PROPS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Propbase (PROPS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Propbase (PROPS) Informatie Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem Officiële website: https://www.propbase.app/ Whitepaper: https://www.propbase.app/white-paper Block explorer: https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099

Propbase (PROPS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Propbase (PROPS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.30M $ 9.30M $ 9.30M Totale voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Circulerende voorraad: $ 443.46M $ 443.46M $ 443.46M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.18M $ 25.18M $ 25.18M Hoogste ooit: $ 0.279664 $ 0.279664 $ 0.279664 Laagste ooit: $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 Huidige prijs: $ 0.020982 $ 0.020982 $ 0.020982 Meer informatie over Propbase (PROPS) prijs

Propbase (PROPS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Propbase (PROPS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PROPS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PROPS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PROPS begrijpt, kun je de live prijs van PROPS token verkennen!

