Prom (PROM) Informatie Officiële website: https://prom.io/ Whitepaper: https://prom.io/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d Koop nu PROM!

Prom (PROM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Prom (PROM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 168.83M $ 168.83M $ 168.83M Totale voorraad: $ 19.25M $ 19.25M $ 19.25M Circulerende voorraad: $ 18.25M $ 18.25M $ 18.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 178.08M $ 178.08M $ 178.08M Hoogste ooit: $ 12.346 $ 12.346 $ 12.346 Laagste ooit: $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 Huidige prijs: $ 9.251 $ 9.251 $ 9.251 Meer informatie over Prom (PROM) prijs

Prom (PROM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Prom (PROM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PROM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PROM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PROM begrijpt, kun je de live prijs van PROM token verkennen!

Prom (PROM) Prijsgeschiedenis Door de PROM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PROM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PROM Wil je weten waar je PROM naartoe gaat? Onze PROM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PROM token!

