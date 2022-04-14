Portal (PORTAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Portal (PORTAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Portal (PORTAL) Informatie The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience. The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience. Officiële website: https://www.portalgaming.com/ Whitepaper: https://portalcoin.xyz/whitepaper Block explorer: https://solscan.io/token/FMQjDvT1GztVxdvYgMBEde4L54fftFGx9m5GmbqeJGM5

Portal (PORTAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Portal (PORTAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.03M $ 23.03M $ 23.03M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 581.00M $ 581.00M $ 581.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.64M $ 39.64M $ 39.64M Hoogste ooit: $ 5 $ 5 $ 5 Laagste ooit: $ 0.026983483270803774 $ 0.026983483270803774 $ 0.026983483270803774 Huidige prijs: $ 0.03964 $ 0.03964 $ 0.03964 Meer informatie over Portal (PORTAL) prijs

Portal (PORTAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Portal (PORTAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PORTAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PORTAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PORTAL begrijpt, kun je de live prijs van PORTAL token verkennen!

Portal (PORTAL) Prijsgeschiedenis Door de PORTAL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PORTAL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PORTAL Wil je weten waar je PORTAL naartoe gaat? Onze PORTAL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PORTAL token!

