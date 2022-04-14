Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Star Atlas DAO (POLIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Star Atlas DAO (POLIS) Informatie Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Officiële website: https://staratlas.com Whitepaper: https://staratlas.com/white-paper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk Koop nu POLIS!

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Star Atlas DAO (POLIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.90M $ 21.90M $ 21.90M Totale voorraad: $ 360.00M $ 360.00M $ 360.00M Circulerende voorraad: $ 310.09M $ 310.09M $ 310.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.43M $ 25.43M $ 25.43M Hoogste ooit: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 Laagste ooit: $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 Huidige prijs: $ 0.07063 $ 0.07063 $ 0.07063 Meer informatie over Star Atlas DAO (POLIS) prijs

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Star Atlas DAO (POLIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POLIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POLIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POLIS begrijpt, kun je de live prijs van POLIS token verkennen!

Star Atlas DAO (POLIS) Prijsgeschiedenis Door de POLIS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de POLIS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van POLIS Wil je weten waar je POLIS naartoe gaat? Onze POLIS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POLIS token!

