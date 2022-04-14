Plume Network (PLUME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Plume Network (PLUME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Plume Network (PLUME) Informatie Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. Officiële website: https://plume.org Whitepaper: https://docs.plume.org/plume Block explorer: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 Koop nu PLUME!

Plume Network (PLUME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Plume Network (PLUME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 270.83M $ 270.83M $ 270.83M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Hoogste ooit: $ 0.24793 $ 0.24793 $ 0.24793 Laagste ooit: $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 Huidige prijs: $ 0.1022 $ 0.1022 $ 0.1022 Meer informatie over Plume Network (PLUME) prijs

Plume Network (PLUME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Plume Network (PLUME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLUME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLUME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLUME begrijpt, kun je de live prijs van PLUME token verkennen!

