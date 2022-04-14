Paladeum (PLB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Paladeum (PLB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Paladeum (PLB) Informatie Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all. Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all. Officiële website: https://www.paladeum.io/ Block explorer: https://explorer.paladeum.io/ Koop nu PLB!

Paladeum (PLB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Paladeum (PLB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 559.30M $ 559.30M $ 559.30M Hoogste ooit: $ 6.5 $ 6.5 $ 6.5 Laagste ooit: $ 0.35504066971432435 $ 0.35504066971432435 $ 0.35504066971432435 Huidige prijs: $ 0.5593 $ 0.5593 $ 0.5593 Meer informatie over Paladeum (PLB) prijs

Paladeum (PLB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Paladeum (PLB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLB begrijpt, kun je de live prijs van PLB token verkennen!

