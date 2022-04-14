Pitbull (PIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pitbull (PIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pitbull (PIT) Informatie Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint. Officiële website: https://bscpitbull.com/ Whitepaper: https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50

Pitbull (PIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pitbull (PIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.31M $ 12.31M $ 12.31M Totale voorraad: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Circulerende voorraad: $ 40,192.16T $ 40,192.16T $ 40,192.16T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.62M $ 30.62M $ 30.62M Hoogste ooit: $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0000000003062 $ 0.0000000003062 $ 0.0000000003062 Meer informatie over Pitbull (PIT) prijs

Pitbull (PIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pitbull (PIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIT begrijpt, kun je de live prijs van PIT token verkennen!

Pitbull (PIT) Prijsgeschiedenis Door de PIT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PIT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PIT Wil je weten waar je PIT naartoe gaat? Onze PIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PIT token!

